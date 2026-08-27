Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 48,91 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'652 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 49,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,90 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 795 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,77 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 28,95 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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