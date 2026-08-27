Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 25'652 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 48,62 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,90 EUR. Zuletzt wechselten 2'352 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 35,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,14 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,95 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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