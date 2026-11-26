Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 39,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 21'966 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,46 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,99 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1'816 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,07 EUR an. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 43,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 38,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.11.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,21 HKD. Im Vorjahresviertel waren 7,60 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 241.18 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210.75 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,44 Prozent gesteigert.

Am 24.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,11 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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