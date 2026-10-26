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26.10.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 44,00 EUR.
Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 44,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 23'093 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 44,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,30 EUR. Bisher wurden heute 232 Tencent-Aktien gehandelt.
Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 67,39 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 2,48 Prozent Luft nach unten.
Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,96 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 199.08 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 17.11.2027 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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