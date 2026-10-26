Tencent Aktie News: Tencent am Montagmittag im Minusbereich

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 44,13 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 23'093 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 43,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'327 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 40,08 Prozent niedriger. Am 22.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,76 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 CNY. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Tencent dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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