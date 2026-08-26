Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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26.08.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent legt am Mittwochvormittag zu
Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,80 EUR.
Die Tencent-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'511 Punkten liegt. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 4'186 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 53,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 5,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 235.71 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199.08 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.
In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,95 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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