Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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26.08.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 49,00 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 49,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'511 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 49,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,68 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 5'573 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 5,95 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 28,95 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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