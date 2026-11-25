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25.11.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 38,20 EUR ab.
Die Tencent-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 38,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 22'219 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 38,18 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'658 Tencent-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 70,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2026). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 45,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2026 auf bis zu 38,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,93 CNY aus. Am 18.11.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,21 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 7,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 241.18 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 210.75 Mrd. HKD umsetzen können.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,23 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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