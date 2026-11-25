Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 39,07 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 22'219 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 39,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,59 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1'197 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,87 EUR am 20.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,93 CNY belaufen. Am 18.11.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,21 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 241.18 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 210.75 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,23 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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