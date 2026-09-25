Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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25.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent stabilisiert sich am Freitagvormittag
Die Aktie von Tencent zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 48,91 EUR bewegte sich die Tencent-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 48,91 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der bislang bei 24'761 Punkten steht. Bei 48,91 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 48,51 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 48,80 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 657 Tencent-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. 53,32 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 46,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 5,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY je Aktie ausschütten. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.
Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,97 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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