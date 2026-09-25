Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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25.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 48,85 EUR nach.
Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 48,85 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'761 Punkten steht. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,51 EUR nach. Bei 48,80 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1'956 Tencent-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 53,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 6,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 7,14 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,97 CNY je Tencent-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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