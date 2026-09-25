Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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25.09.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,71 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 48,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'761 Punkten liegt. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,51 EUR nach. Bei 48,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1'581 Tencent-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,97 Prozent. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235.71 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 199.08 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,97 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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