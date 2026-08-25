Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Tencent-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 48,46 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'517 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,25 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,25 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 760 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 54,76 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,89 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 HKD, nach 6,60 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,95 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus

Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse