Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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25.08.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag tiefer
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 48,68 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 48,68 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'517 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 48,00 EUR ein. Bei 48,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'259 Tencent-Aktien.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 35,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,33 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,95 CNY fest.
Redaktion finanzen.ch
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