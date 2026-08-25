Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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25.08.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,3 Prozent auf 48,11 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 48,11 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'517 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 48,00 EUR. Bei 48,25 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'576 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 46,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 CNY belaufen. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 28,95 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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