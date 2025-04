Tencent Aktie News: Tencent am Mittag nahe Nulllinie

Die Tencent-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 54,28 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der im Moment bei 21'909 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 54,74 EUR zu. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,24 EUR nach. Bei 54,61 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'056 Tencent-Aktien.

Bei 66,25 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,05 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 26,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,48 CNY aus. Am 19.03.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,11 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 186.49 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 167.77 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,06 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Deal mit Tencent beflügelt SoundHound-Aktie

Alibaba als Hoffnungsträger: So will Apple in China wieder wachsen

NVIDIA von Chip-Knappheit betroffen? H3C warnt wohl vor Lieferunsicherheiten bei H20