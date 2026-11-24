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24.11.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 40,10 EUR.
Die Tencent-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 40,10 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 22'383 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,19 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 288 Tencent-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 70,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 42,80 Prozent niedriger. Bei 38,87 EUR fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,93 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 18.11.2026. Es stand ein EPS von 8,21 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 7,60 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 241.18 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 14,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 210.75 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Am 24.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,28 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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