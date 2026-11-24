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24.11.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 40,10 EUR.
Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 40,10 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 22'383 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 39,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,19 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1'593 Tencent-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 74,83 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 38,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 3,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,93 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 18.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,60 HKD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 241.18 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 210.75 Mrd. HKD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,28 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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