Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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24.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag schwächer
Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 48,81 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,81 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 24'834 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 48,81 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 49,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 334 Tencent-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 34,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 5,57 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 7,14 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,97 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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