Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 39,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 22'410 Punkten liegt. Bei 39,99 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 39,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 4'191 Stück.

Am 24.11.2025 markierte das Papier bei 70,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 75,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,93 CNY ausgeschüttet werden. Tencent liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,60 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 241.18 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 210.75 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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