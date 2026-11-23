|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 39,90 EUR nach oben.
Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 39,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 22'410 Punkten liegt. Bei 39,99 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 39,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 4'191 Stück.
Am 24.11.2025 markierte das Papier bei 70,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 75,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,93 CNY ausgeschüttet werden. Tencent liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,60 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 241.18 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 210.75 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.03.2027 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Tencent enttäuscht wegen hoher KI-Investitionen auf ganzer Linie: Aktie von Grossaktionäre Prosus wird abgestraft
Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
12:29
|Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:29
|Tencent Aktie News: Tencent steigt am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Tencent enttäuscht wegen hoher KI-Investitionen auf ganzer Linie: Aktie von Grossaktionäre Prosus wird abgestraft (AWP)
|
17.11.26
|Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
|
03.11.26
|Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.