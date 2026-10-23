Tencent Aktie News: Tencent verliert am Vormittag

Um 09:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 44,05 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 22'934 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 43,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,67 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5'614 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 67,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2026 Kursverluste bis auf 42,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,96 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,77 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus

Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus