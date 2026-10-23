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23.10.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag tiefer

Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,14 EUR ab.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 44,14 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 22'934 Punkten steht. Die Tencent-Aktie sank bis auf 43,50 EUR. Bei 43,67 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 8'065 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 73,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 66,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,96 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,14 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,60 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,77 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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