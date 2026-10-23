Tencent Aktie News: Tencent am Mittag in Rot

Um 12:28 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 44,03 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 22'934 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 43,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,67 EUR. Bisher wurden heute 6'949 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 67,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,91 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,54 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 235.71 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,77 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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