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Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634

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23.09.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 49,40 EUR.

Tencent Holdings
46.15 CHF -1.46%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 49,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'087 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,82 EUR ab. Bei 49,08 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 851 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,80 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,97 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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