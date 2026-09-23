Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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23.09.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag
Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 49,32 EUR abwärts.
Die Tencent-Aktie musste um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 49,32 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'087 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 48,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,08 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'159 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 52,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 CNY je Tencent-Aktie. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,97 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Tencent Holdings am 23.09.2026
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