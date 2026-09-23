Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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23.09.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 50,03 EUR.
Die Tencent-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 50,03 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Hang Seng, der im Moment bei 25'087 Punkten realisiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 48,82 EUR. Mit einem Wert von 49,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'848 Tencent-Aktien gehandelt.
Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,89 Prozent. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,97 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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