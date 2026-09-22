Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 49,76 EUR.
Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 49,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'042 Punkten steht. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,43 EUR zu. Bei 50,21 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1'508 Tencent-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 50,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 7,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,97 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
09:29
|Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Tencent Aktie News: Tencent steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus (AWP)
|
11.08.26
|Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.26
|Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Tencent leads deal to unwind Meta’s $2bn Manus acquisition (Financial Times)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.