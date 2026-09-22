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22.09.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu

Tencent Aktie News: Tencent legt am Vormittag zu

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 49,76 EUR.

Tencent Holdings
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Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 49,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'042 Punkten steht. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,43 EUR zu. Bei 50,21 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1'508 Tencent-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 50,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 7,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,30 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 CNY je Tencent-Aktie. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,97 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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