Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Das Papier von Tencent legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,9 Prozent auf 50,47 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'042 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 50,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,21 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'870 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 48,58 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 8,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2025 mit 5,30 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,14 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,60 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,97 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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