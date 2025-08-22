Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,18 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'104 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,20 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,02 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'673 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 42,39 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 56,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199.09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,73 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Alibaba-Aktie: Analysten-Prognosen versprechen Kurs-Wachstum

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt