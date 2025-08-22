Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’232 -0.1%  SPI 16’984 -0.1%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’236 -0.2%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’458 -0.1%  Gold 3’327 -0.4%  Bitcoin 91’610 0.8%  Dollar 0.8096 0.2%  Öl 67.9 0.3% 
22.08.2025 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 66,18 EUR.

Tencent Holdings
60.89 CHF 0.66%
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 66,18 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 25'104 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,20 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,02 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'673 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 42,39 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 56,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199.09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173.92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,73 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

