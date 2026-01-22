Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 65,60 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 65,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 26'585 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 65,33 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,64 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1'751 Aktien.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 12,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2025 (46,71 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,69 CNY belaufen. Am 13.11.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,27 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210.74 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 181.93 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 18.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 24.03.2027 dürfte Tencent die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,59 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

