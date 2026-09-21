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21.09.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Vormittag an Boden

Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Tencent zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 48,12 EUR nach oben.

Tencent Holdings
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Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,4 Prozent auf 48,12 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 24'750 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 48,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,57 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 930 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 35,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,22 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 235.71 Mrd. HKD gegenüber 199.08 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,97 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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