Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag im Aufwind

Das Papier von Tencent legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,3 Prozent auf 47,62 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'750 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 48,12 EUR. Bei 47,57 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2'138 Stück.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 57,49 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 3,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 CNY aus. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,97 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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