Tencent Aktie News: Tencent steigt am Mittag

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 47,88 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'750 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 48,12 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,57 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1'346 Tencent-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2026 auf bis zu 46,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,74 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 CNY belaufen. Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,97 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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