Tencent Aktie News: Tencent macht am Freitagmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 49,64 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'698 Punkten tendiert. Bei 50,02 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,10 EUR. Zuletzt wechselten 3'509 Tencent-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 7,16 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 CNY aus. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 28,98 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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