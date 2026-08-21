Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent macht am Freitagmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 49,64 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 49,64 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'698 Punkten tendiert. Bei 50,02 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,10 EUR. Zuletzt wechselten 3'509 Tencent-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 7,16 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 CNY aus. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 28,98 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus
Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
12:29
|Tencent Aktie News: Tencent macht am Freitagmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus (AWP)
|
11.08.26
|Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.26
|Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck (finanzen.ch)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.