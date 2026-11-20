Um 12:28 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 39,79 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 22'841 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 39,49 EUR. Bei 39,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2'570 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,10 EUR erreichte der Titel am 24.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,93 CNY. Tencent gewährte am 18.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,21 HKD. Im Vorjahresviertel waren 7,60 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 241.18 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210.75 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,44 Prozent gesteigert.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.03.2027 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,45 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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