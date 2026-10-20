Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 46,48 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'186 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tencent-Aktie bis auf 46,48 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 44 Stück.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 58,47 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 0,84 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 CNY. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 235.71 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 28,77 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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