Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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20.10.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent reagiert am Nachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 46,99 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,99 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 24'186 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 47,12 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 46,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 843 Tencent-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 36,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 1,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,96 CNY belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,77 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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