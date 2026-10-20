Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 46,98 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'186 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 47,12 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 46,50 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 488 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 56,77 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 1,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,96 CNY aus. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,77 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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