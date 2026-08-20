Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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20.08.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 49,98 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 49,98 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'495 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 50,00 EUR. Mit einem Wert von 49,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1'055 Tencent-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,79 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,04 CNY, nach 5,30 HKD im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 18.11.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,03 CNY je Tencent-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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