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20.08.2026 16:29:00

Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag

Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 49,23 EUR.

Tencent Holdings
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Um 16:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 49,23 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 25'495 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,87 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,92 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 3'568 Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 52,33 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 46,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 6,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,04 CNY aus. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 199.08 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 29,03 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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