Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Donnerstagmittag

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 49,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'495 Punkten liegt. Bei 50,00 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,92 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 1'991 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 51,49 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,04 CNY belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235.71 Mrd. HKD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2026 29,03 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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