Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 40,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 23'294 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 40,13 EUR. Bei 40,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 444 Aktien.

Bei 70,10 EUR erreichte der Titel am 24.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 19.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,13 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,93 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 18.11.2026 vor. Das EPS lag bei 8,21 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 7,60 HKD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241.18 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 210.75 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tencent wird am 24.03.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,44 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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