Um 16:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 40,43 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Hang Seng, der zurzeit bei 23'294 Punkten liegt. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,81 EUR ab. Bei 40,59 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'574 Tencent-Aktien.

Am 24.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 73,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2026 (39,81 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,93 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Tencent liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,21 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,60 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent auf 241.18 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210.75 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 28,44 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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