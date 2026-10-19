Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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19.10.2026 16:29:00
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Montagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 46,56 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 46,56 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 24'186 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 46,56 EUR. Mit einem Wert von 47,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2'391 Tencent-Aktien den Besitzer.
Bei 73,65 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.
In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,88 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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