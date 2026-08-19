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19.08.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Mittwochvormittag ins Plus

Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Mittwochvormittag ins Plus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 49,46 EUR.

Tencent Holdings
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Um 09:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 49,46 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'471 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 49,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 41 Tencent-Aktien.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 34,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,04 CNY aus. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,14 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,05 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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