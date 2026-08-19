Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 49,46 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'471 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 49,62 EUR. Bei 49,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'950 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 51,62 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,09 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Abschläge von 6,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,04 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 235.71 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 29,05 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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