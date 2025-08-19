Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 64,75 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 25'176 Punkten steht. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,30 EUR an. Bei 64,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5'094 Tencent-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 34,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,57 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 4,50 HKD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,52 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199.09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173.92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

