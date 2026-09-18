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18.09.2026 09:29:00

Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 46,94 EUR.

Tencent Holdings
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Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 46,94 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'604 Punkten notiert. Die Tencent-Aktie sank bis auf 46,94 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 47,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 800 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 46,09 EUR fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,82 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,30 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,94 CNY belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 235.71 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.08 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,97 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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