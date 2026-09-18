Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,00 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'604 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 46,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'791 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 28,97 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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