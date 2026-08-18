Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Tencent-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 48,51 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'453 Punkten steht. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,51 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 423 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 54,60 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,99 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,04 CNY aus. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 199.08 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 29,09 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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