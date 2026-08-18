Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.08.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 48,51 EUR.
Die Tencent-Aktie musste um 09:28 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 48,51 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 25'453 Punkten steht. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,51 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 423 Tencent-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 54,60 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,99 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,30 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,04 CNY aus. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 199.08 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.
In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 29,09 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus
Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
|
09:29
|Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Chinas Tech-Riese Tencent: Werbegeschäft hilft beim Stemmen von KI-Ausgaben - Aktie im Fokus (AWP)
|
11.08.26
|Ausblick: Tencent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Tencent informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.26
|Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Tencent leads deal to unwind Meta’s $2bn Manus acquisition (Financial Times)
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.